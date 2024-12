Com Pigossi e Martins como rivais na semi, WTA de Florianópolis terá brasileira na decisão de duplas

A partida de duplas foi para Laura levantar a poeira. No começo da tarde, ela foi superada nas oitavas de final de simples pela polonesa Katarzyna Kawa (247ª), por 6/3;6/2: "Foi uma parceria e última hora para ser bem sincera, fizemos a final contra semana passada, minha parceria tinha fechado com outra menina, a Maja estava sem ninguém. Estou gostando muito, nossa primeira vez juntas, somos parecidas de pensar muito, mais estratégia. A estreia foi duríssima, hoje estávamos mais entrosadas, e tudo fluiu mais fácil", disse Laura.

"Tem dias que são mais difíceis que outros, confesso que o dia hoje foi mais difícil , estava bastante focada nas simples, mas quando você menos espera acaba fazendo resultados que não estava no radar, muito feliz por sacudir a poeira e levantar, conseguindo essa vitória nas duplas", complementou.

Ingrid, campeã este ano no WTA 250 de Mérida, no México, e no WTA 125 de Montreux, na Suíça, ambos com a americana Quinn Gleason, vai buscar sua primeira final em casa de um torneio desse nível: "Jogamos muito melhor que na estreia, nos entrosamos mais. Eu muito bem na rede e ela no fundo, nos conectamos nesse sentido, usamos o vento a nosso favor. Elas não sabiam o que fazer no jogo e ficamos muito focadas para não deixar escapar, pois dupla muda muito rápido. Muito contente com essa vitória"

"Atuamos uma vez no passado, me senti super bem com ela tanto dentro quanto fora de quadra, sabia que iríamos bem. Na estreia tínhamos chegado no dia anterior de viagem, jogamos bem, mas não tão constantes", adicionou.