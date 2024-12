Com futuro indefinido no Corinthians, Yuri Alberto revela mensagem de Memphis: "Vamos ganhar títulos"

Yuri Alberto não cravou sua permanência no Corinthians para a próxima temporada. O atleta disse que pode deixar o Timão caso receba uma proposta vantajosa para todas as partes, mas também valorizou seu vínculo atual com o alvinegro.

"Se tiver uma proposta boa para o Corinthians e para mim, vamos sentar e conversar. Feito. Se não for, vambora. Graças a Deus tenho um contrato muito bom aqui", comentou.

O atacante desperta interesse do futebol europeu, especialmente do inglês, e o Corinthians trabalha com a chance de perder seu camisa 9 para a próxima temporada. O contrato de Yuri com o Timão é válido até final de 2027.

Em 2024, o atacante possui 30 gols e sete assistências em 57 jogos (49 como titular). Yuri é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao lado de Alerrandro, com 14 gols, e lidera a artilharia do país junto com Pedro, com 30 tentos.