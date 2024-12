Charles Leclerc lidera primeiro treino livre em Abu Dhabi, mas recebe punição no grid

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, liderou o primeiro treino livre no GP de Abu Dhabi, o último da Fórmula 1 em 2024. O piloto de 27 anos fez a melhor volta da atividade, com 1m24s321. Em seguida, Lando Norris, da Mclaren ficou com 1m24s542 e Lewis Hamilton, da Mercedes, fez 1m24s806.

Entretanto, mesmo com a boa performance no primeiro treino livre, Leclerc sofreu uma punição de dez posições no grid para a corrida deste domingo, por conta de uma troca de bateria feita pela Ferrari.