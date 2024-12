Celta de Vigo x Mallorca: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Espanhol

Nesta sexta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, o Mallorca visita o Celta de Vigo, no Estádio Balaídos. A bola rola às 17h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela Disney+.

Com 24 pontos conquistados, o Mallorca, que foi goleado por 5 a 1 pelo Barcelona na última rodada, tenta voltar a vencer para se manter nas zonas de classificação às ligas europeias. O time atualmente está em sexto, com 24 pontos. Do outro lado, o Celta de Vigo se encontra na 12ª colocação, com 18 pontos. A equipe vem de três jogos sem vencer na competição, sendo dois empates e uma derrota.