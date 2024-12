Brasil x Canadá: onde assistir ao duelo de rugby sevens das Yaras

Após conquistar três vitórias seguidas e terminar em nono lugar na abertura do Circuito Mundial de rugby sevens em Dubai (Emirados Árabes Unidos), a equipe brasileira feminina, conhecida como as Yaras, está pronta para o segundo desafio da temporada 2024/25, na Cidade do Cabo (África do Sul). E, dessa vez, a principal novidade envolve o formato da competição.

Se normalmente as etapas têm 12 seleções divididas em três grupos com quatro equipes, com as oito melhores campanhas avançando às quartas de final, agora serão quatro chaves com três times em cada e apenas o campeão avançando às semifinais. Já os segundos colocados brigarão pelo quinto lugar, enquanto os terceiros de cada grupo lutarão pelo nono lugar. O Brasil não terá vida fácil e enfrentará Austrália, campeã da primeira etapa, e Canadá, atual vice-campeão olímpico.