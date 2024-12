Bragantino, Athletico-PR, Fluminense e Atlético-MG brigam contra rebaixamento: veja as chances

O Brasileirão 2024 chega à última rodada com três rebaixados definidos (Cuiabá, Atlético-GO e Criciúma) e uma vaga aberta para disputar a Série B no próximo ano. Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Fluminense e Atlético-MG tentam fugir da segunda divisão no próximo final de semana.

Segundo levantamento da UFMG, a maior chance de queda está com o Red Bull Bragantino, com 67,9%. Integrante do Z4 atualmente, o time paulista é o 17º colocado, com 41 pontos, mas terá a vantagem de atuar contra o já rebaixado Criciúma em casa.