Atalanta derrota o Milan e dorme na liderança do Campeonato Italiano

Morata's equaliser has us level at the break ??#AtalantaMilan #SempreMilan



Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/lVrRwtRtEY

? AC Milan (@acmilan) December 6, 2024





A Atalanta inaugurou o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta de De Roon pela ponta esquerda, De Ketelaere subiu mais alto que o marcador na segunda trave e desviou de cabeça para marcar.