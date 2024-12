Artur Jorge é destaque na mídia portuguesa no comando do Botafogo

A publicação destacou que o comandante realizou um "duplo milagre" com o Botafogo no intervalo de poucos dias. Primeiro, bateu o poderoso Palmeiras em uma final antecipada do Brasileirão.

Depois, mostrou coragem no comando do time carioca, que ganhou a Libertadores contra o Atlético-MG jogando praticamente toda a final com um a menos. O triunfo por 3 a 1 contra o Galo não deixou dúvidas sobre o melhor time do continente na atualidade.

Foto: Reprodução"Artur Jorge está a um pequeno passo de assinar uma temporada de sonho no Botafogo. Já o seria só com a brilhante conquista da Libertadores, e ainda pode fechar com a retumbante vitória no Brasileirão", destacou o texto de A Bola.

O Botafogo volta a campo no domingo para enfrentar o São Paulo. Apenas um empate é necessário para a conquista do Brasileirão após 29 anos.