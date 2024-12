Aravena tem constatada lesão na coxa esquerda e não deve mais jogar pelo Grêmio em 2024

Contratado em julho, Aravena assumiu a titularidade do Grêmio na reta final do Brasileiro. Ao todo, o atacante chileno marcou dois gols e deu duas assistências em 16 jogos com a camisa do time gaúcho.

O confronto contra o Corinthians, válido pela última rodada do Brasileirão, está marcado para às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Tricolor Gaúcho ocupa a 12ª posição na tabela, com 45 pontos.