Ainda sem Araújo, Barcelona divulga relacionados para enfrentar o Betis pelo Espanhol; veja lista

O Barcelona divulgou, nesta sexta-feira, a lista dos 23 jogadores relacionados pelo técnico Hansi Flick para o duelo diante do Real Betis, válido pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola neste sábado, às 12h15 (de Brasília), no Benito Villamarín.

Para o confronto, o treinador alemão terá praticamente força máxima. As únicas baixas no elenco neste momento são do atacante Ansu Fati (lesão no bíceps femoral da coxa direita) e do volante Marc Bernal (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e lesão associada no menisco lateral).

O zagueiro Ronald Araújo, fora desde julho deste ano em função de uma lesão no tendão da perna esquerda, também será ausência. Segundo revelado por Flick em coletiva nesta sexta-feira, o Barcelona trabalha com a expectativa de ter o uruguaio para o jogo contra o Leganés, no próximo domingo (15).