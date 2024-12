Tottenham perde para o Bournemouth e é ultrapassado pelo rival na tabela

Nesta quinta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham visitou o Bournemouth no Vitality Stadium e perdeu por 1 a 0. O gol foi marcado por Dean Huijsen.

Com o resultado negativo, o Tottenham, que começou a partida na nona colocação, com 20 pontos, foi ultrapassado pelo Bournemouth, que agora tem 21, em décimo. Além disso, a equipe comandada por Ange Postecoglou desperdiçou a chance de assumir a sexta posição da tabela, a qual leva o time à Liga Conferência.

O Tottenham retorna aos gramados neste domingo, contra o Chelsea, pela 15ª rodada da Premier League. A bola rola às 13h30 (de Brasília), no New Tottenham Hotspur Football Stadium. No mesmo dia e pela mesma rodada, o Bournemouth encara o Ipswich Town. Desta vez a partida acontece às 11h, no Portman Road.