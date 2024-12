Sem Milito, Atlético-MG contará com interino diante do Athletico-PR

Em crise depois da perda dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, o Atlético-MG terá um comandante interino na última rodada do Brasileirão após a saída de Gabriel Milito. Lucas Gonçalves irá dirigir o Galo no duelo de domingo contra o Athletico-PR, segundo noticiou O Tempo.

O profissional está no Atlético-MG há mais de oito temporadas. Lucas Gonçaves já dirigiu o clube interinamente em seis oportunidades, com 72,2% de aproveitamento ? foram quatro vitórias, um empate e uma derrota.