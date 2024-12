São Paulo x Red Bull Bragantino: veja informações e onde assistir à partida da Copinha feminina

O São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino na noite desta quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copinha feminina. A bola rola às 20h (de Brasília), no CERET, em São Paulo.

O Tricolor goleou o Vila Nova na estreia e perdeu do Internacional em seu segundo jogo na competição. Deste modo, se encontra com três pontos somados, na vice-liderança do Grupo E. Para avançar à próxima fase, o time precisa vencer o Bragantino e aguardar por outros resultados na rodada.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino perdeu a primeira e empatou a segunda partida. Assim, a equipe, atualmente na terceira posição do grupo, com apenas um ponto, já está eliminada do torneio.