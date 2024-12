São Paulo ganha folga antes de iniciar preparação para último jogo da temporada

O elenco do São Paulo ganhou folga nesta quinta-feira, um dia após o revés diante do Juventude, por 2 a 1, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe tricolor se reapresenta nesta sexta-feira pela manhã, no CT da Barra Funda, para dar início à preparação ao último jogo desta temporada, contra o Botafogo. O time terá dois dias para se preparar para a partida, agendada para o domingo, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos.