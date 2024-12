Rodrigo Caio admite indefinição sobre futuro no Grêmio

Contratado após uma série de problemas físicos, o zagueiro Rodrigo Caio ainda não sabe se continuará no Grêmio em 2025, já que seu contrato termina no fim do ano. Após o duelo contra o Vitória, em Salvador, pelo Brasileirão 2024, o defensor falou sobre as suas perspectivas de futuro.

"Fico feliz por mais esse jogo. Vim para ajudar, não tive as oportunidades que esperava, e entendo. A gente sabe da concorrência e da qualidade dos zagueiros. Quando tive chance, tentei aproveitar da melhor forma", comentou, em entrevista publicada pelo GZH.