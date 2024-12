Presidente Lula exalta momento do Corinthians e recebe convite para participar de "poropopó" na Arena

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exaltou o momento do Corinthians, que se classificou para a Copa Libertadores depois de passar grande parte do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Após seu comentário no X (ex-Twitter), o Chefe do Poder Executivo recebeu um convite do clube para participar do "poropopó", tradicional celebração da torcida na Arena, na próxima temporada.

Corintiano declarado, Lula aproveitou para reconhecer a boa fase do atacante Yuri Alberto, jogador que foi criticado pelo presidente da República ao longo do Brasileirão e se tornou um dos artilheiros da liga, com 14 gols.

"Eu sou realmente um brasileiro de muita sorte. Sou torcedor do Corinthians e, há um mês, estávamos rezando para ele sair da zona de rebaixamento. Tenho tanta sorte que, agora, ele não só saiu da lanterna, como também vai disputar a Libertadores. E o jogador de quem mais falei mal vai ser artilheiro do campeonato", comentou Lula no X.