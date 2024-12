Herói do Bragantino, Sasha desabafa: "Aos olhos de todos, estava impossível"

O Bragantino depende apenas de si para garantir a disputa da primeira divisão em 2025. Isso porque o Atlético-MG, com 44 pontos na 14ª posição, encara o Furacão. Assim, se o time paulista vencer e o Athletico perder, o clube fica na Série A. O mesmo cenário acontece caso o Furacão vença, já que o Bragantino chegaria a 44 e superaria a equipe mineira no saldo de gols. Por fim, o Massa Bruta também pode olhar para o Fluminense, que tem 43. Caso a equipe carioca perca do Palmeiras, o Bragantino ultrapassa em pontos, mesmo que o número de vitórias seja inferior.