Fluminense confirma mais de 55 mil ingressos vendidos para jogo contra o Cuiabá

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 5, 2024

Com ingressos a partir de R$ 5, as entradas estão quase esgotadas. Na quarta-feira, o clube informou que os setores Sul, Leste (Inferior e Superior) e Oeste já estão totalmente vendidos, restando apenas bilhetes nas seções Norte e Marcanã Mais.

O Flu espera contar com apoio máximo de sua torcida no confronto que pode livrar a equipe do rebaixamento. Para isso, o Tricolor precisa vencer e contar com um tropeço do Red Bull Bragantino contra o Athletico-PR. O Cuiabá, adversário dos cariocas, já está rebaixado.

Será possível adquirir entradas até o final do primeiro tempo da partida. Há gratuidades para crianças até 11 anos, pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos.

Após o jogo contra o Cuiabá, o Fluminense encerra sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras.