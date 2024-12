Ex-Santos, Rwan entra para seleta lista no Ludogorets e vibra com sucesso na Europa

Ex-jogador do Santos, Rwan está fazendo sucesso na Bulgária. O atacante entrou ao top-4 de brasileiros com mais gols na história do Ludogorets.

Em duas temporadas, o Menino da Vila marcou 28 tentou e deu 10 assistências em 78 jogos. Com esse desempenho, ele ultrapassou o meio-campista brasileiro Cauly, que atuou no clube entre 2020 e 2022, marcando 27 gols. Além disso, Rwan também se colocou entre os 14 maiores artilheiros de toda a história do time búlgaro.

"É algo muito especial para mim. Ver meu nome entre os brasileiros com mais gols na história do Ludogorets, um clube tão importante, me enche de orgulho e motivação. Ultrapassar jogadores como o Cauly, que teve uma trajetória marcante aqui, é um reconhecimento do trabalho que venho fazendo. Quero continuar contribuindo com gols e assistências para ajudar o time a alcançar mais conquistas e, ao mesmo tempo, deixar meu legado na história do clube", disse.