Em meio a caos político, Fabinho Soldado projeta permanência no Corinthians

Fabinho Soldado, principal responsável pelo departamento de futebol do Corinthians, projetou sua permanência no clube. Mesmo com o caótico momento político do Parque São Jorge, com a chance do presidente Augusto Melo ser afastado do cargo, o dirigente espera seguir na função de diretor executivo.

Fabinho, inclusive, já começou o planejamento da próxima temporada com a comissão técnica chefiada por Ramón Díaz. Com a vitória do Corinthians contra o Bahia e a derrota do Cruzeiro para o Palmeiras, o Timão garantiu vaga para a próxima Copa Libertadores.

"Vou responder até pelo que eu converso com o Augusto (Melo). Ele pensa no Corinthians. Independentemente do que acontecer, ele me deixou muito tranquilo para seguir exercendo meu trabalho no Corinthians. De maneira alguma ele me pediu outra coisa que não seja trabalhar, fazer o melhor para o Corinthians e me colocar fora dessa parte política. É o que eu faço. Claro que preciso entender o que está acontecendo, mas sem ter o envolvimento. Eu me coloco 100% disponível no CT, com atletas, comissão técnica, englobando tudo aquilo que faz parte da minha função. Tenho carinho pelo Augusto, ele cumpriu tudo que me prometeu desde que cheguei, e espero que ele consiga se defender. Quero ficar aqui por muitos anos, sempre fazendo meu melhor pelo clube", dise Fabinho ao Meu Timão.