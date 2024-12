Elenco do Corinthians ganha folga após garantir classificação para a Libertadores

O elenco do Corinthians ganhou folga nesta quinta-feira, após a equipe garantir a classificação para a próxima Copa Libertadores. Assim, os jogadores se reapresentam no CT Joaquim Grava apenas nesta sexta.

Os atletas já haviam descansado na quarta, logo após a vitória por 3 a 0 contra o Bahia, e ficou decidido que o grupo teria mais um dia de folga depois da confirmação da participação na Libertadores de 2025. A classificação só ficou sacramentada depois da derrota do Cruzeiro para o Palmeiras, no Mineirão.

Com a vida resolvida no Brasileiro, existe a possibilidade da comissão técnica do Timão preservar alguns jogadores para o duelo contra o Grêmio, no domingo. O zagueiro Gustavo Henrique, suspenso, é baixa certa.