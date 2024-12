Diretor do São Paulo admite interesse em Oscar, mas avisa: "Ainda está muito distante"

"Oscar é um grande jogador, tem relação com o São Paulo. Vem de uma temporada fantástica no futebol chinês, é um meia raro. Nos ajudaria muito. Nós e o Zubeldía gostamos muito do Oscar, mas ainda está muito distante. Que há o interesse é fato. Daí em diante precisamos saber se é possível ou não dentro da situação que o São Paulo vive nesse momento", acrescentou.

Para contratar Oscar, o São Paulo teria que superar alguns obstáculos, como o fator econômico, a alta concorrência e também a forma tumultuada como o atleta deixou o clube no início de sua carreira.

Revelado em Cotia, ele forçou a sua saída do time tricolor e chegou a entrar em disputas judiciais para se desvincular do clube, em 2009, quando tinha apenas 18 anos. A novela só teve fim após dois anos e meio, quando o São Paulo fez um acordo para liberá-lo ao Internacional. Depois de destacar-se no Colorado, ele foi vendido ao Chelsea.

De olho no próximo ano, a diretoria do São Paulo trabalha com a ideia de austeridade financeira e promete contratar reforços de forma pontual, sem investimentos altos. A possível vinda de Oscar vai ao contrário dos planos, porém, os dirigentes entendem que o meia acrescentaria qualidade técnica ao time, e o esforço valeria a pena.