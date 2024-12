Com três gols de Noslin, Lazio supera o Napoli e avança às quartas da Copa da Itália

Nesta quinta-feira, a Lazio venceu o Napoli por 3 a 1 e avançou para as quartas de final da Copa da Itália. No Estádio Olímpico de Roma, Noslin marcou os três gols dos mandantes, enquanto Giovanni Simeone fez o tento do Napoli.

Nas quartas de final, a Lazio espera o vencedor do confronto entre Inter de Milão e Udinese. O Napoli, por sua vez, passa a ter somente o Campeonato Italiano até o fim da temporada, onde é o líder, com 32 pontos.

Laizo e Napoli se enfrentam novamente no domingo, desta vez pela 15ª rodada do Campeonato Italiano, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.