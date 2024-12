Com Santos na espera, Luís Castro revela desejo de voltar a trabalhar só no meio de 2025

Alvo do Santos, Luís Castro revelou nesta quinta-feira que não pretende assumir algum clube tão cedo. O técnico português quer voltar a trabalhar apenas no meio de 2025, quando se encerra a temporada europeia.

"Felizmente, ao longo deste tempo, desde que saí do Al Nassr, tem havido várias abordagens. Tenho falado com as pessoas de forma natural, como sempre fiz ao longo da minha vida, de forma muito respeitosa com os clubes que fizeram essas abordagens de diferentes países do mundo. Aquilo que posso dizer neste momento é que a minha intenção será voltar ao trabalho apenas em junho ou julho do ano que vem", disse ao jornal A Bola.

Luís Castro é o grande desejo da diretoria do Peixe, que demitiu Fábio Carille no dia 18 de novembro, após o título da Série B do Campeonato Brasileiro.