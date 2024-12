Com futuro incerto, De Bruyne recebe proposta para continuar no Grupo City

Rodada final com clássicos precisa voltar no Brasileiro

No dia 25 de novembro, o belga afirmou que as conversas para uma possível renovação não haviam avançado. "Não estou muito obcecado com as coisas neste momento. Sei que as pessoas vão fazer perguntas sobre isto, mas não há muito que possa dizer. Não houve muitas conversas, então estou bem, estou feliz. Só quero voltar a jogar um bom futebol e veremos o futuro", declarou.

Nesta quarta-feira, o atleta marcou um dos gols na vitória sobre o Nottingham Forest por 3 a 0. Em sua passagem pelo City, o belga possui 104 gols e 171 assistências em 394 jogos, com 16 títulos conquistados.