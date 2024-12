Basquete do Corinthians: Ricardinho e Jamelão vivem relação de aprendizado no dia a dia

Questionado sobre o que herdou de positivo do jogo do pai, Jamelão cita o arremesso do perímetro. O clima fica um pouco menos descontraído quando o aspecto em seu jogo que precisa ser aperfeiçoado se torna o ponto central do bate-papo. "Preciso melhor na defesa. É um ponto familiar delicado. A defesa é sempre um assunto delicado", disse o filho. O pai interrompe: "O nome do jogo é baloncesto", respondeu, abrindo um sorriso.

Além do pai, claro, Jamelão tem como espelho dois armadores: Yago Mateus, que brilhou no Paulistano e Flamengo antes de ir jogar na Europa (atualmente defende o Estrela Vermelha, da Sérvia) e Elinho, companheiro de Corinthians e líder de assistências na história do NBB Caixa. "São inspirações para mim. Com o Elinho, eu convívio todo dia, vejo o que ele faz todos os dias e vejo que ele merece tudo que ele vive. É trabalhar muito e ter humildade que um dia chego lá."

Antes de continuar falando sobre o futuro do armador do Corinthians, vale abrir um parêntese para explicar o apelido. Matheus se tornou Jamelão por causa de um vídeo que viralizou na internet em que um skatista chamado Jamelão faz uma presepada, derrubando os amigos que estão andando com ele de skate em uma estrada. "Foi lá no Vasco. O pessoal mostrava o vídeo e ele ria. Se mostrar agora esse vídeo, ele vai rir. Ele sempre ri", revelou Ricardinho.

Apelido à parte, Jamelão não quer pular etapas. O armador ainda está com poucos minutos em quadra com o técnico Jece Leite, mas é paciente. Trabalha diariamente para ganhar mais oportunidades. "Todo mundo quer acelerar, quer jogar, mostrar o que sabe fazer, mas vai ser tudo no tempo certo. Confio muito na comissão daqui, sei que vou jogar no momento certo, vou ficar no banco no momento certo e eu confio neles. É um processo, todo mundo passa, querendo ou não, todo mundo passa, sendo difícil ou não, sendo legal ou chato, é um processo que tem de se passar. Estou no caminho certo para tornar as coisas mais fáceis", afirmou.