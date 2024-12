Artur Jorge valoriza vitória "difícil" contra o Inter e vê Botafogo próximo do título do Brasileirão

? Botafogo F.R. (@Botafogo) December 5, 2024

"Como eu disse quando ganhamos a Libertadores, isso não ia fazer com que a nossa missão ficasse por ali. Trabalhamos imenso por esse campeonato, falta apenas um ponto. Precisamos de um ponto, temos um jogo em casa, seguramente com o estádio cheio. Acho que é um ótimo momento e local para conseguirmos a consagração. O que eu vi dos jogadores hoje foi de campeões, este é um jogo de campeões. É um jogo que dá títulos, e por isso a minha satisfação por aquilo que eles fizeram em campo", complementou o treinador.

O técnico ainda falou sobre a disputa rodada a rodada contra o Palmeiras de Abel Ferreira. Artur Jorge deixou claro que um Brasileirão tão competitivo como o desta temporada terá seu valor "crescido", qualquer que seja o campeão.

"Felizmente, para nós, tem sido uma época de sentido único, de ganhar, ganhar e continuar a ganhar. E sabemos que, nesta altura, não podemos baixar a guarda. Sabemos que temos um rival, o Abel, o Palmeiras, tem feito também uma época extraordinária em termos de campeonato, e tem feito com que todo esse Brasileirão de 2024 tenha um valor crescido. Não tem sido nada fácil. Tem sido uma luta constante, e dessa forma podemos valorizar ainda mais o trabalho que temos feito e espero que possamos coroá-lo em casa, no Nilton Santos, no próximo domingo, com este título que tanto ambicionamos", concluiu o português.

O Botafogo lidera a Série A com 76 pontos, contra 73 do Palmeiras. Para ser campeão do Brasileirão, o Glorioso precisa apenas de um empate contra o São Paulo, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Já o Palmeiras, que enfrenta o Fluminense no mesmo dia e horário no Allianz Parque, tem que vencer o seu jogo e torcer por uma derrota do Alvinegro carioca para sagrar-se tricampeão.