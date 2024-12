Após sorteio difícil, Textor diz que Botafogo não vai a passeio no Mundial: "Vamos competir"

"Eu vi isso (risos). Eu direi que eu conheço e amo qualquer pessoa que se chame Luis Enrique, falando claro do jogador do nosso time. Achei que foi muito engraçado, uma boa pergunta que a jornalista fez, e o quão profético é que realmente tenha acontecido? Ele é um bom homem, um grande treinador. Mas sabe, o Botafogo vai tentar chocar algumas pessoas. Não estamos aqui para ser o 'cachorrinho' do grupo, estamos aqui para ganhar jogos. É um teste para o que eu acho ser o melhor time da América do Sul contra grandes equipes da Europa. Eu sei que a América do Sul joga futebol bem. Não ache que seremos apenas uma equipe fraca do pote 3. Estaremos lá e vamos competir", afirmou o dirigente na zona mista.

Textor também comentou sobre a relação do Botafogo com os clubes que caíram no Grupo B e se disse animado por enfrentar equipes que já conhece.

"Esse é o grupo que queríamos, só pela diversão, certo? (risos). Você olha todos os clubes do Grupo A, com todas as regras que eles colocaram, não jogaremos contra outros brasileiros. Seja o PSG, seja o Real Madrid, seja o Manchester City, queremos jogar com o PSG. Conhecemos eles, somos amigos. Temos uma irmandade entre os nossos clubes na família Eagle e sei que alguns jogadores do Brasil podem ir para o Lyon em algum momento de suas carreiras", apontou o CEO.