Após 8 jogos sem marcar, Coutinho brilha contra o Galo e é vice-líder em gols pelo Vasco desde setembro

Philippe Coutinho teve um início de passagem apagado pelo Vasco da Gama. Com apenas dois gols em 16 jogos, o meia-atacante vinha tendo desempenho abaixo do esperado, estando há oito jogos sem marcar. No entanto, a vitória contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pode ser uma virada de chave para o camisa 11, que marcou um gol e deu uma assistência no confronto.

Com o tento e o passe para bola na rede, Coutinho se tornou o vice-líder em gols e em participações para gols do Vasco desde setembro. São três gols e uma assistência no período. Os dados são do Sofascore.