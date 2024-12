Ainda dá? Veja o que o Palmeiras precisa para ser campeão brasileiro na última rodada

A virada do Palmeiras sobre o Cruzeiro levou a definição do campeão brasileiro para a última rodada da competição, que acontece no próximo domingo. O cenário é favorável ao Botafogo, mas o Verdão, matematicamente, segue na disputa também.

Na noite de quarta-feira, o Palmeiras venceu o Cruzeiro, de virada, por 2 a 1, no Mineirão, pela 37ª rodada. Enquanto no Beira-Rio o Botafogo bateu o Internacional, por 1 a 0, com gol de Savarino, aos cinco do primeiro tempo.

A equipe carioca teve, por algum momento, a chance de ser campeão no Sul, mas o gol do Verdão quase no fim adiou o grito. Matheus Pereira abriu o placar para a Raposa, aos seis do segundo tempo, Mauricio empatou aos 15, e Estêvão garantiu a virada aos 43.