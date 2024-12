Série de vitórias impulsiona ganho de seguidores nas redes sociais do Corinthians; veja levantamento

O Corinthians adquiriu uma série de novos seguidores nas redes sociais durante o último mês, período que culminou com a sequência de oito vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. A série, além de impulsionar o engajamento nas mídias da equipe, também a afastou do Z4 e a levou à zona de classificação à Pré-Libertadores.

Segundo a lista divulgada pelo Ibope Repucom, o Timão ficou no segundo lugar do ranking de desempenho do mês e registrou mais de 500 mil novas inscrições em suas plataformas. Foram, no total, 227 mil no Instagram e 200 mil no TikTok, as redes sociais responsáveis por 85% do resultado geral.