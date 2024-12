Santos completa 23 dias do acesso e vê indefinição sobre técnico travar montagem do elenco

A diretoria do Santos decidiu esperar a confirmação do acesso à Série A para se movimentar no mercado. Entretanto, 23 dias após garantir o retorno à elite do futebol nacional, o clube segue sem novidades.

O Peixe confirmou matematicamente o acesso no dia 11 de novembro ao derrotar o Coritiba no Couto Pereira, por 2 a 0. De lá para cá, o clube apenas oficializou a demissão do técnico Fábio Carille.

O Santos corre para contratar um treinador, mas ainda não conseguiu anunciar um novo comandante. O clube sonda vários nomes do mercado, mas tem no português Luís Castro, ex-Botafogo e Al-Nassr, o seu plano A.