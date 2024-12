Memphis sobre encontro com Neymar: "Amaria jogar com ele no Corinthians"

Depay também falou sobre o seu estado clínico. Ele, que sofreu com lesões ao longo dos últimos anos, ainda não teve nenhum problema físico desde que chegou ao clube e acredita que isso se deve ao fato dele estar feliz no time.

"Nos últimos anos, não tive a sensação de que os clubes estavam olhando meus dados, cuidando do meu corpo. Meus dados são bons, os quilômetros que eu corro, a alta intensidade. Mas eu me sinto bem, acho que tudo tem a ver com a minha felicidade. A forma que eu me sinto em campo, me sinto ótimo. Infelizmente nos últimos anos sofri algumas lesões musculares. Acho que elas não deveriam acontecer, eu estava com 28 anos, em boa forma. Então por que tive essas lesões? É uma questão para mim, para as pessoas dos outros times. Mas aqui sinto que o clube respeita o meu corpo", afirmou.

O atacante completou, na última terça, 13 jogos com a camisa do Corinthians. Neste período, foram seis gols e quatro assistências fundamentais para a arrancada do Timão no Campeonato Brasileiro.

O jogador, aliás, tem aprendido português e se sente cada vez mais adaptado ao Brasil. Protagonista nas oito vitórias seguidas da equipe, ele ajudou o Corinthians e escapar do rebaixamento e colocar um pé na Pré-Libertadores do ano que vem.