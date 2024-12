Líder Liverpool cede empate ao Newcastle e vê vantagem diminuir no Inglês

Nesta quarta-feira (4), no St James' Park, o Liverpool cedeu empate ao Newcastle, por 3 a 3, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Em duelo emocionante, a equipe visitante contou com gols de Jones e Salah (2), enquanto Alexander Isak, Gordon e Schar cravaram para os mandantes.

Com o empate, o Liverpool, com 35 pontos, permaneceu na liderança do Inglês, porém viu sua confortável vantagem diminuir para sete pontos. Isso porque o vice-líder Chelsea venceu na rodada e, agora, tem 28 unidades. O Newcastle, por sua vez, caiu para a décima colocação, com 20.

Pela 15ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool volta aos gramados, neste sábado, às 9h30 (de Brasília), para visitar o Everton. O clássico acontece no Goodison Park. Do outro lado, o Newcastle, no mesmo dia, às 12h, para encarar o Brentford, no Gtech Community Stadium.