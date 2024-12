Gustavo Henrique desfalca Corinthians na última rodada e encerra temporada antes do previsto

O Corinthians tem um desfalque certo para a última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio. Trata-se do zagueiro Gustavo Henrique.

O jogador estava pendurado e tomou o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Bahia, na última terça-feira, na Neo Química Arena. Portanto, terá que cumprir suspensão na rodada final. Desta maneira, ele conclui a temporada antes do previsto.

Gustavo Henrique tem sido peça importante da equipe de Ramón Díaz. O jogador foi titular do time nos últimos seis jogos no Brasileiro e teve boas atuações no período que culminou na arrancada do Timão. Com os bons resultados, o clube colocou um pé na Pré-Libertadores de 2025.