Gerente de futebol do Flamengo visita instalações do Inter Miami com foco em amistoso nos EUA

Luiz Carlos, gerente de futebol do Flamengo, visitou nesta quarta-feira as instalações do Inter Miami. A equipe treinará no local para o amistoso contra o São Paulo durante a pré-temporada, em 2025, nos Estados Unidos.

O gerente de futebol do Rubro-Negro realizou a visita para conhecer o espaço que o elenco de Filipe Luís terá para se preparar para o confronto. O duelo contra o Tricolor Paulista está previsto para acontecer no dia 19 de janeiro, no Chase Stadium, casa do próprio Inter Miami.