Entenda como Palmeiras pode ajudar Corinthians a garantir vaga na Pré-Libertadores

O Corinthians está a um passo de garantir uma vaga na Pré-Libertadores de 2025. O time ganhou do Bahia na última terça-feira, na Neo Química Arena, e ficou muito perto de disputar o torneio continental no ano que vem.

Arquirrival do Timão, o Palmeiras pode ajudar o time do Parque São Jorge a assegurar a sua vaga mais cedo do que o previsto. Caso o Verdão supere o Cruzeiro nesta quarta-feira, no Mineirão, o clube alvinegro garante sua classificação à principal competição da América do Sul.

O Corinthians é o sétimo colocado do Brasileirão, com 53 pontos. Apenas os oito primeiros vão à Pré-Libertadores de 2025. Se perder, a Raposa, que soma 49 pontos, não poderá mais ultrapassar o Timão.