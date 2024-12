Embalado, Corinthians chega a novo recorde de vitórias em sequência no Campeonato Brasileiro; confira

Com a incrível recuperação no Brasileiro, o Corinthians deixou a zona de rebaixamento, se garantiu na próxima Copa do Brasil e encaminhou vaga para a Copa Libertadores de 2025.

"Sempre trabalhamos do mesmo jeito, com humildade, acreditando. Todos nós acreditávamos no que está acontecendo. O nível do grupo, a qualidade dos jogadores, lá dentro temos uma harmonia muito grande para trabalhar. Sempre pensamos em coisas grandes, com o grupo junto", disse o auxiliar Emiliano Díaz em entrevista coletiva, após a vitória contra o Bahia.

Caso vença o Grêmio no próximo domingo, o Corinthians pode igualar os feitos do Internacional de 2020 e do Atlético-MG de 2021, que conquistaram nove vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro.