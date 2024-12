Elenco do Corinthians ganha folga após vitória que aproxima da Libertadores

O elenco do Corinthians ganhou uma folga nesta quarta-feira (4), após a vitória de 3 a 0 contra o Bahia, na Neo Química Arena, triunfo este que aproximou o time da vaga na Pré-Libertadores de 2025.

A equipe pode garantir sua classificação ao torneio ainda nesta quarta-feira. Para isso, basta que o Palmeiras vença o Cruzeiro no Mineirão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians tem mais três dias antes do seu próximo e último compromisso na Série A do Brasileirão. O Timão vai enfrentar o Grêmio no próximo domingo, às 16h, em Porto Alegre, pela última rodada da competição nacional.