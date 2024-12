Diego Ribas e Landim serão os representantes do Flamengo no sorteio do Mundial de Clubes nos EUA

O Flamengo terá o ex-jogador Diego Ribas e o presidente Rodolfo Landim como representantes no sorteio do Mundial de Clubes da Fifa, que ocorrerá em Miami, nos Estados Unidos. A dupla embarcou para o país norte-americano na noite da última terça-feira.

Ainda no aeroporto do Rio de Janeiro, Rodolfo Landim destacou a importância da participação do Flamengo na competição e valorizou o clube Rubro-Negro estar no pote 1 do torneio.

"É muito importante. É a primeira vez que realmente vamos ter um Mundial de Clubes no formato do Campeonato Mundial de seleções, com 32 equipes e oito grupos. Ter o Flamengo, não só selecionado para isso, mas estando no pote 1 e o primeiro ranqueado da América é muito legal, é uma demonstração muito forte do trabalho que vem sendo feito ao longo desses anos", disse à FlaTV.