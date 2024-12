Conmebol pune Cruzeiro por atraso e sinalizadores em jogo da Sul-Americana

A Conmebol puniu o Cruzeiro nesta quarta-feira por ocorridos na partida contra o Lanús, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela Sul-Americana. O Cabuloso terá que jogar a próxima partida de um torneio regido pela entidade com portões fechados.

O Cruzeiro foi denunciado pela violação dos artigos 11.2 literal m e 12.2 literal c do Código Disciplinar da Conmebol, que preveem atrasar o início do jogo e acender sinalizadores, bombas ou qualquer outro objeto pirotécnico.