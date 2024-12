Confira onde assistir ao sorteio do Mundial de Clubes de 2025

A Fifa afirmou que o sorteio tem como princípio a garantia da competitividade, da diversidade geográfica e do equilíbrio do torneio, não só na fase de grupos, como no mata-mata. As 32 equipes que disputarão o torneio foram divididas em quatro potes, levando em conta as posições no ranking de cada confederação.

Confira os potes do sorteio:

Pote 1: Bayern de Munique, Flamengo, Fluminense, Manchester City, Paris Saint-Germain, Palmeiras, Real Madrid e River Plate

Pote 2: Atlético de Madrid, Benfica, Borussia Dortmund, Chelsea, Inter de Milão, Juventus, Porto e RB Salzburg

Pote 3: Al-Ahly, Al-Hilal, Boca Juniors, Botafogo, León, Monterrey, Ulsan e Wydad Casablanca

Pote 4: Al Ain, Auckland City, Esperance, Inter Miami, Seattle Souders, Mamelodi Sundowns, Pachuca e Urawa Red Diamonds