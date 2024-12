Bucks e Knicks seguem 100% na Copa NBA

Milwaukee Bucks e New York Knicks continuam em grande fase nos jogos da Copa NBA, competição disputada paralelamente à temporada regular da liga norte-americana de basquete. As duas franquias chegaram à quarta vitória no torneio nesta terça-feira e lideram seus grupos.

Fora de casa, os Bucks superaram o Detroit Pistons por 128 a 107. O astro Giannis Antetokounmpo brilhou pela equipe vencedora, com 28 pontos, 7 rebotes e 8 assistências.

Os Knicks atuaram em seu ginásio e derrotaram o Orlando Magic por 121 a 106. O pivô Karl-Anthony Towns terminou a partida com um duplo-duplo em favor da franquia de Nova Iorque, com 23 pontos e 15 rebotes.