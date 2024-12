Botafogo vence o Inter e fica a um empate de ganhar o título do Brasileirão

Quatro dias depois de conquistar o título da Copa Libertadores, o Botafogo teve a chance de garantir também o título brasileiro de 2024, na noite desta quarta-feira. O Alvinegro carioca fez o que tinha que fazer e venceu o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, em duelo da 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. A decisão, entretanto, foi adiada para o próximo domingo após a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro. Savarino, no primeiro tempo, marcou o único gol do jogo.

O resultado em Porto Alegre levou o Alvinegro aos 76 pontos. Com a vitória do Palmeiras, o Fogão permaneceu três pontos à frente do Verdão na ponta da tabela de classificação, com apenas uma rodada para o fim da competição. Para ser campeão, o Botafogo precisa apenas de um empate contra o São Paulo na próxima rodada.

Do outro lado, com a derrota em casa e o revés do Fortaleza na rodada, o Internacional permaneceu na quarta colocação, com os mesmos 65 pontos.