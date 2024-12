Autor de um gol e uma assistência, Coutinho exalta triunfo do Vasco após cinco jogos de jejum

O Vasco se despediu de São Januário em 2024 com uma bela vitória sobre o Atlético-MG, na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O herói desta quarta-feira foi o meia Philippe Coutinho, que deu uma assistência no primeiro gol e marcou o segundo no triunfo por 2 a 0.

Após a partida, o jogador comemorou os feitos conquistados na noite: o fim do jejum de cinco partidas sem vitória, a classificação para disputar a Sul-Americana em 2025 e a boa impressão deixada para a torcida.

"A gente vinha num momento difícil, todo mundo lutando e querendo ganhar os jogos, mas não estávamos conseguindo. Saímos muito felizes daqui hoje, pois sabíamos que era um jogo importante, uma briga direta que nos dá direito a já estar classificados para a Sul-Americana. Acho que a torcida sai feliz do estádio," afirmou o camisa 11 ao Canal Premiere.