Autor de um dos gols do Flamengo, Bruno Henrique elogia Filipe Luís e fala sobre despedida de Gabigol

No próximo domingo, o Flamengo se despedirá da temporada diante do Vitória, no Maracanã. O confronto marcará a despedida do atacante Gabigol, que não permanecerá no clube em 2025.

"Vai ser o momento dele, juntamente com a Nação, que sempre nos apoiou. Então só desejo sorte pra ele e onde estiver, sabe que eu vou estar torcendo por ele. Quando vier contra não tem essa de amizade, mas fico feliz por ele. Acho que é o que ele queria, então domingo será vitória se Deus quiser, especialmente pra ele," finalizou.