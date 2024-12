Athletico-PR x Red Bull Bragantino: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Lucho González, técnico do Athletico, quer ver seu time focado na conquista de um bom resultado, mesmo com o risco de rebaixamento reduzido.

"O nosso pensamento está todo neste jogo e tenho certeza de que vamos conseguir um bom resultado jogando em casa", afirmou.

O treinador não descarta a possibilidade de fazer mudanças no time, embora venha mantendo a escalação.

Pelo lado do Bragantino, o técnico Fernando Seabra garante que todos estão lutando muito e que os jogadores ainda acreditam que é possível evitar a degola.

"Estamos nos mobilizando para mostrar para os torcedores que estamos indignados com o que vem acontecendo em termos de resultados. Mas podem ter certeza de que este grupo estão tão inconformado quanto os torcedores e dispostos a darem tudo em campo pelo triunfo nos dois jogos finais", disse.

O Bragantino não tem muitas opções no elenco para modificar a realidade do time, mas Seabra prefere não antecipar a escalação. No entanto, deverá manter a base que empatou com o Cruzeiro no fim de semana.