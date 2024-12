Vasco x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Campeão mineiro no primeiro semestre, o Atlético disputou duas finais na temporada e morreu na praia em ambas. Após perder a Copa do Brasil para o Flamengo, o Galo caiu diante do Botafogo na final da Libertadores, no último sábado. No Brasileiro, aparece na 13ª posição, com a mesma pontuação do Vasco.

Fora da Libertadores em 2025, a prioridade do Atlético é buscar a classificação para a outra competição continental. Para juntar os cacos e ir em busca da vitória no Rio, o Galo não contará com o atacante Paulinho. O atleta, que vinha jogando no sacrifício por conta de uma fissura óssea na canela direita, anunciou que passará por uma cirurgia nos próximos dias.

No Vasco, o volante Hugo Moura, suspenso pelo terceiro amarelo, é desfalque certo. Jair e Sforza disputam a posição.