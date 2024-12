Tentando retomar artilharia do Brasileiro, Estêvão revê palco onde estreou pelo profissional do Palmeiras

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi no mesmo local e contra o mesmo adversário que Estêvão, hoje uma das principais peças do Verdão, fez sua estreia profissional pelo clube.

Estêvão fez sua estreia no dia 6 de dezembro de 2023 depois de dois jogos sendo apenas relacionado para os compromissos oficiais do Verdão. A joia da base palmeirense entrou em campo aos 33 minutos do segundo tempo. Naquele compromisso, o Palmeiras empatou por 1 a 1 e confirmou o bicampeonato do Brasileirão.

Depois disso, o atleta voltou para as categorias de base e disputou a Copinha com o sub-20, me janeiro. Depois da queda das Crias da Academia na competição, Estêvão foi integrado ao time profissional de forma definitiva. No Campeonato Paulista, Estêvão não teve muita chance, tendo disputado apenas cinco jogos. Contudo, não demorou muito para o jogador conquistar espaço no time titular.