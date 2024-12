São Paulo mira confirmar posto de 2º melhor mandante no Brasileiro contra o Juventude

A melhor campanha como mandante neste Brasileirão ficou com o Fortaleza. Com 44 pontos conquistados no Castelão, o Leão do Pici não pode ser mais alcançado por ninguém no quesito. Ainda ser ser derrotado em casa, os cearenses 13 vitórias além de cinco empates.

A última derrota do São Paulo como mandante foi no dia 22 de setembro, quando viu o Internacional fazer 3 a 1, no Morumbis. Desde então, foram três vitórias (Corinthians, Vasco e Athletico-PR) e um empate (Atlético-MG).

Já classificado para a fase de grupo da Libertadores de 2025, o São Paulo entrará em campo sem mais pretensões no Campeonato Brasileiro. A equipe paulista vem de derrota para o Grêmio, por 2 a 1, no Rio Grande do Sul, pela 36ª rodada. Assim, o Tricolor, sexto colocado com 59 pontos, busca fechar o ano diante de sua torcida com vitória.